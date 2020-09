Landtag entscheidet über Auslieferung von Hermann

Immunität zuletzt 2014 aufgehoben

Dafür reicht bei der Abstimmung im Landtag (nächstmöglicher Termin wäre die Sitzung am 22. September) übrigens die einfache Mehrheit - zuletzt war dies im Jahr 2014 der Fall, als sich SPÖ-Mandatar Franz Schleich wegen Amtsmissbrauchs verantworten musste. „Aus unserer Sicht hat sich unser Parteisekretär juristisch nichts zu schulden kommen lassen. Wir werden uns wegen derart politisch motivierter Anzeigen auch in Zukunft nicht den Mund verbieten lassen und weiter die Sorgen der Bevölkerung aufzeigen“, heißt es aus der FPÖ-Parteizentrale in Graz.