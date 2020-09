Denk- und Schauräume zur Kärntner Volksabstimmung

Künstlerische Recherche zu sozialen Modellen

Seit 2014 betreiben Alexander und Ulli Samyi das Museum für Systemkunde mit der Intention, künstlerische Recherchen zu sozialen Modellen zu sammeln und damit bestehenden Gesellschaftsformen Alternativen gegenüberzustellen. Dass es dem Paar dabei „weder um Ideologie, Politik noch Provokation geht, sondern um Recherche“, erzählen sie unisono am „Runden Tisch“, den Alexander Samyi als farblich gerastertes Möbelobjekt in den Raum stellt, um in Diskussionsrunden Fragen nach Gleichheit und individueller Wahlfreiheit in vielen Bezugssystemen aufzuwerfen: „Um welche Freiheiten geht es im Leben? Politische? Persönliche? Und wie frei ist die vermeintliche Freiheit meiner Wahl tatsächlich? Damit beschäftigt sich diese Ausstellung“, erzählt Samyi.