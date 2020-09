Masken-Botschaft! Osaka schon im Viertelfinale

Osaka nutzte ihre Partie erneut, um gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu demonstrieren. Vor und nach der Begegnung trug sie eine Mund-Nase-Maske, auf der der Name von Trayvon Martin stand. Der Afroamerikaner war 2012 in Florida erschossen worden. Osaka hatte vor dem Turnier gesagt, sie habe sieben Masken mit unterschiedlichen Namen. Sie hoffe, dass sie alle während der US Open tragen könne. Dann hätte sie in New York das Finale erreicht.