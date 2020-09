Zverev souverän weiter, Klatsche für Kerber

Im Damenturnier folgte die Kasachin Julia Putinzewa der US-Amerikanerin Jennifer Brady in die Runde der letzten acht, die beiden treffen dort aufeinander. Die 25-jährige Brady ist am Sonntag als erste Spielerin in das Viertelfinale der Tennis-US-Open eingezogen. Die als Nummer 28 gesetzte US-Amerikanerin fertigte die Deutsche Angelique Kerber im Louis-Armstrong-Stadion in New York mit 6:1,6:4 ab. Putinzewa warf die als Nummer acht gesetzte Kroatin Petra Martic mit 6:3,2:6,6:4 aus dem Bewerb.