Bewusstlose aus Wörthersee gerettet und reanimiert

Ein Medizinstudent aus Klagenfurt (27) der zum Glück ebenfalls in der Nähe war, konnte die Frau gemeinsam mit der Wasserrettung erfolgreich reanimieren. Magerle: „Ich war so erleichtert , als sie atmete!“ Der technische Angestellte wollte ursprünglich heuer wieder beim Ironman mitmachen. Der ist zwar abgesagt; dennoch trainierte er am Freitag: „Ich glaub, ich bin noch nie so schnell geschwommen!“