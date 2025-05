Wimmers guter Draht nach Linz als Hoffnung des WAC

Die Champions League ruft

2790 Ligaminuten haben die Mannschaften bereits in den Beinen, dabei können ausgerechnet die letzten 90 zwischen Himmel und Hölle entscheiden. Nur Leader Sturm hat einen Platz in den Top 3 schon sicher, den Grazern reicht daheim gegen WAC ein Punkt zur erfolgreichen Titelverteidigung. Österreichs Meister startet heuer mit dem Play-off zur Champions League, hat also einen Gegner vor der Brust.