Diese Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Franz (fünf Monate alt) ist sehr verspielt und verschmust. Der Kater trägt den Katzenschnupfenkomplex in sich und sucht daher ein Zuhause in reiner Innenhaltung bei einer gleichaltrigen Katze, die auch den Katzenschnupfen hat. Terminvereinbarungen und Rückfragen unter der Tel. Nr. 01/734 11 02 - 116 oder an die E-Mail-Adresse: katzenvergabe@tierquartier.at.