Wetterbilanz: Sommer war warm, aber viel zu feucht

So gab’s am Loiblpass und am Weißensee knapp doppelt so viel Niederschlag wie in einem Durchschnittssommer. Von der Sonne begünstigt waren diesmal St. Andrä im Lavanttal, wo man 20 Hitzetage mit mehr als 30 Grad registrierte, und Klagenfurt. Auch bei den Sommertagen, also mit mehr als 25 Grad, hatte St. Andrä mit 62 Tagen die Nase vorn.