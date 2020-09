Daniela Katzenberger verrät stolz ihr Gewicht

Oben ohne am Pool, nur im Höschen beim Yoga: Daniela Katzenberger zieht momentan offenbar ganz besonders gerne blank. Kein Wunder, immerhin fühlt sich die „Katze“ mit ihren Kurven gerade so richtig wohl, hat sie doch in den letzten Wochen das eine oder andere Kilo verloren, wie sie in ihrer Instagram-Story mitteilte.