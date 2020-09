Ludwig wünscht sich Regeln für fairen Wahlkampf

Nach einem ersten Vorstoß der NEOS bezüglich eines Fairnessabkommens im Wien-Wahlkampf hat nun auch SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig derartige Appelle an die Parteien gerichtet. Ein Fairnessabkommen würde dazu beitragen, das Ansehen der Politik in der Bevölkerung zu heben, so Ludwig. Und man dürfe nicht vergessen: „Es gibt auch einen Tag nach der Wahl.“ Auch Sanktionen bei Überschreiten der Kostenobergrenzen seien für den Stadtchef denkbar.