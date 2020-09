Verdächtiges Paket an Bord: Verhaftete wieder frei

Die Maschine auf dem Weg vom Flughafen Wien in Schwechat nach London Stansted war von zwei Abfangjägern der Royal Air Force zum Ankunftsflughafen eskortiert worden. Nach der Landung holte die Polizei zwei Männer aus der Maschine. Sie leisteten keinerlei Widerstand. Grund für die Aktion war ein verdächtiger Gegenstand samt einem Schreiben. Beides war während des Fluges in einer Box, in der üblicherweise Lebensmittel aufbewahrt werden, gefunden worden. Laut Augenzeugen an Bord des Flugs FR7364 war ein Paket mit batterieähnlichen Gegenständen gefunden worden. Die Crew konnte einen beiliegenden Brief nicht entziffern und verständigte daraufhin die britischen Behörden, die die Typhoon-Jets als Eskorte losschickten.