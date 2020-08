Kufstein: Sind die „Grauen Wölfe“ unbelehrbar?

Rauch schlägt zudem in der „Gemeinsamen Erklärung“ einen Passus vor, wie er in der „Grazer Integrationsvereinbarung“ enthalten ist. In dieser wurde 2016 gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Nicht-EU-Bürger mit künftigem Grazer Wohnsitz eine Integrationsvereinbarung unterzeichnen müssen, in der sie sich schriftlich zu den Grundwerten und -regeln des österreichischen Staates bekennen müssen.