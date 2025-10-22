Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hype hat drei Gründe

Fleischlos-Aktie explodiert um über 1000 Prozent

Wirtschaft
22.10.2025 16:49
Während das Unternehmen Beyond Meat zu kämpfen hat, entdeckten Kleinanleger die Aktie – und ...
Während das Unternehmen Beyond Meat zu kämpfen hat, entdeckten Kleinanleger die Aktie – und schon startete ein Trend in den sozialen Medien.(Bild: AP/Matt Rourke)

Innerhalb weniger Tage hat sich der Aktienkurs des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat vervielfacht. Was noch vor Kurzem wie ein Absturz ausgesehen hatte, entwickelte sich zu einem der spektakulärsten Comebacks des Börsenjahres. Seit vergangenem Freitag stieg der Kurs um mehr als 1000 Prozent – von 50 Cent auf zeitweise über 6 Dollar.

0 Kommentare

Auslöser war eine neue Partnerschaft mit dem Handelsriesen Walmart, die Beyond Meat am Dienstag bekannt gab. Künftig sollen deutlich mehr Produkte des Unternehmens – darunter der Beyond Burger im 6er-Pack, Beyond Chicken Pieces und Beyond Steak im Korean-BBQ-Stil – in über 2000 Walmart-Filialen erhältlich sein.

Die Marke setzt dabei verstärkt auf gesündere Inhaltsstoffe: keine Hormone, keine Gentechnik, kein Cholesterin – stattdessen Avocadoöl mit einem besseren Fettsäureprofil.

Viele Anleger hatten Deal nicht auf der Rechnung
Doch der enorme Kursanstieg hat noch einen anderen Hintergrund: Viele Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Wetten plötzlich auflösen, als die Aktie stieg – und trieben den Preis damit weiter nach oben. Gleichzeitig verbreitete sich in den sozialen Medien ein regelrechter Hype: Auf Plattformen wie Reddit und X (früher Twitter) forderten Kleinanleger unter Schlagworten wie „Make $BYND great again“ andere zum Kauf auf.

In kurzer Zeit wurde Beyond Meat so zum neuen Liebling der Internet-Trader – ähnlich wie einst GameStop oder AMC. Das Handelsvolumen erreichte Rekordwerte: An einem einzigen Tag wechselten über zwei Milliarden Aktien den Besitzer.

Lesen Sie auch:
Zu Wochenbeginn lag der Goldpreis auf einem Rekordhoch, am Dienstag folgte der Absturz und am ...
Nur von kurzer Dauer?
Goldpreis nach Absturz wieder stabil – vorerst
22.10.2025
Kauft ordentlich ein
Kurz vor Ruhestand: Buffet feilt an großem Coup
02.10.2025

Unternehmen dennoch unter Druck
Trotz des spektakulären Anstiegs bleibt das Unternehmen wirtschaftlich unter Druck. Die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten ist zuletzt gesunken, und Beyond Meat musste seine Finanzen neu ordnen, um zahlungsfähig zu bleiben. Viele Experten sehen den jüngsten Höhenflug daher eher als kurzfristige Spekulation denn als Zeichen einer nachhaltigen Wende.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
156.119 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
135.921 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
105.761 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Hype hat drei Gründe
Fleischlos-Aktie explodiert um über 1000 Prozent
Steigende Netzentgelte
Wirtschaftsminister gegen Eingriff bei Gaspreisen
Westbahn-Chefs:
„Bahnsubventionen sind ein Milliardengrab“
Deprimierendes Bild
Industrie: Weit und breit kein Aufschwung in Sicht
Insider verraten
VW stoppt Bänder für den Golf schon nächste Woche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf