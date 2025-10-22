Fleischlos-Aktie explodiert um über 1000 Prozent

Viele Anleger hatten Deal nicht auf der Rechnung

Doch der enorme Kursanstieg hat noch einen anderen Hintergrund: Viele Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Wetten plötzlich auflösen, als die Aktie stieg – und trieben den Preis damit weiter nach oben. Gleichzeitig verbreitete sich in den sozialen Medien ein regelrechter Hype: Auf Plattformen wie Reddit und X (früher Twitter) forderten Kleinanleger unter Schlagworten wie „Make $BYND great again“ andere zum Kauf auf.