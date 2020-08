Lionel Messi hat Paris abgesagt! Wegen Guardiola?

Vorausgesetzt, dass Messi tatsächlich aus seinem Vertrag mit Barca herauskommt, stehen die Chancen für City also so gut wie nie. Nicht zuletzt dank Guardiola. Unter dem spanischen Starcoach spielte Messi in Barcelona von 2008 bis 2012. Neben unzähligen nationalen Titeln gewann das Duo zusammen zweimal die Champions League. Und die steht bei Manchester City bekanntlich ganz oben auf der Wunschliste.