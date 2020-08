„WoW“-Erweiterung entführt in die „Shadowlands“

„Ein Reich voller Wunder und Schrecken“ verspricht die inzwischen achte Erweiterung für Blizzards Mehrspieler-Online-Rollenspiel „World of Warcraft“, die am 27. Oktober erscheint. „Shadowlands“, so der Name des Add-ons, erlaubt es Spielern, einem von vier Pakten die Treue zu schwören - jeder davon mit einer einzigartigen Kampagne, eigenen Gameplay-Features und Kräften. So können Gamer zwischen den tapferen Kyrianern der Bastion oder den stolzen Venthyr von Revendreth wählen, für die mächtigen Nekrolords von Maldraxxus kämpfen oder mit den wilden Nachtfae des Ardenwalds nach Erneuerung streben.