Bietet Guardiola für Messi 100 Millionen und Trio?

Laut der katalanischen Sporttageszeitung „Sport“ bietet Manchester-City-Trainer Pep Guardiola drei Spieler und 100 Millionen Euro für das Spielrecht des argentinischen Superstars Leo Messi. Der Argentinier will, wie er per Fax selbst bestätigt hatte, Barcelona nach 20 Jahren verlassen. FCB-Präsident Josep-Maria Bartomeu bot sogar seinen Rücktritt an, wenn er bleibt.