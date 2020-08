Gemeiner Ohrwurm löst ein Trinkwasser-Chaos aus

Hochwasserbehälter wird entleert

Der rund 200 Kubikmeter Wasser fassende Hochwasserbehälter musste völlig entleert werden. „Es wurden neue Proben entnommen. Ergebnisse gibt es aber frühestens am Freitag“, so Wiederstein. Bis dahin werden in der 2350-Einwohner-Gemeinde rund 800 Haushalte das Wasser weiter abkochen müssen.