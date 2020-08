Herzinfarkt! So geht es U21-Teamchef Gregoritsch

In Abwesenheit von Gregoritsch wird Schöttel in den EM-Qualifikationspartien am 4. September gegen Albanien und am 8. September gegen England jeweils in Ried als U21-Chefcoach fungieren. „Ich gehe davon aus, dass er (Anm.: Gregoritsch) dann beim Lehrgang im Oktober wieder dabei sein kann“, meinte Schöttel.