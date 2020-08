ÖFB ohne Arnautovic, aber mit Triple-Sieger Alaba

Foda versammelt sein Team am Sonntag bzw. Montag in Pörtschach zum ersten Mal nach 286 Tagen oder mehr als neun Monaten. Das habe sich laut dem Deutschen auch in der Teamzusammenstellung niedergeschlagen. Er habe weitgehend „auf altbewährte Kräfte gesetzt“. Das gesamte Länderspiel-Frühjahr war wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Seine bisher letzte Partie hatte das ÖFB-Team am 19. November in Lettland bestritten. Zum Abschluss der bereits geschafften EM-Qualifikation und mit zahlreichen namhaften Ausfällen gab es damals in Riga ein 0:1.