Das Coronavirus bestimmt seit 6 Monaten das Leben

Erfolgreiche Lockerungen und nun steigende Zahlen

Die ersten Lockerungen - weg vom Ausnahmezustand hin zur „neuen Normalität“ - folgten dann bereits ab Mitte April und leiteten die „Phase 2“ mit zehn kontrollierten Öffnungsschritten ein. Dies ging bis hin zur Wiederaufnahme des Flugverkehrs Mitte Juni, jedoch stiegen die täglichen Covid-19-Infektionszahlen dann wieder an. Ende Juli wurde die Maskenpflicht daher verschärft, die Zahl der aktiv Infizierten wuchs aber weiter auf gegenwärtig über 3000 Fälle - so viele wie zuletzt im April, dem Monat, in dem die Corona-Pandemie in Österreich ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hatte.