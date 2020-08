Verwirrung um„Corona-Ampel“ mit Wels im Zentrum

Offizielle Zahlen als Basis

Die Ampel der Wissenschaftler basiert rein auf den offiziellen Infektionszahlen. Wird pro 10.000 Einwohner in einem Bezirk mehr als eine Infektion innerhalb von zwei Wochen gemeldet, geht die Ampel auf Gelb, bei mehr als zehn auf Rot. So wie jetzt in Wels.