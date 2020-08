33-Jähriger fing sich Covid-19 ein zweites Mal ein

Erste eindeutig dokumentierte Reinfektion

Ärzte hatten in den letzten Monaten immer wieder über angebliche Reinfektionen mit Covid-19 berichtet, bislang konnte aber noch keine klar belegt werden. Bislang war man davon ausgegangen, dass Virenrückstände in Genesenen zu einem erneuten positiven Testergebnis führen könnten. Die Forscher aus Hongkong haben nun bewiesen, dass es sehr wohl möglich ist, zweimal in kurzem Abstand an Covid-19 zu erkranken.