Wohlfahrt holt Ex-Austria-Goalie zur Admira

… bis Samstagmittag, als durchsickerte, dass Sportdirektor Franz Wohlfahrt einen alten Bekannten nach Österreich zurückholen würde: Osman Hadzikic, 24 Jahre, 75 Pflichtspiele für die Austria in der Ära Wohlfahrt, danach glückloses Gastspiel beim FC Zürich, im Frühjahr leihweise bei Inter Zapresic in Kroatien, nun kostenlos frei. Einer, der fangen kann, keine Frage. Nur ist die Admira mit Kapitän Andreas Leitner und Christoph Haas im Tor an sich gut aufgestellt. „Aber nicht gut genug“, wirft Wohlfahrt ein, „was ist, wenn sich einer der beiden verletzt? Unser dritter Keeper Elias Scherf ist erst 17.“