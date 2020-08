Covid-19-Fall in Grafenegg: Misstöne nach Festival

Obwohl fast die Hälfte der knapp 80 Festival-Gäste in Grafenegg (Niederösterreich) inzwischen negativ getestet ist, wird die Kritik an dem Event selbst lauter. Wie berichtet, ist Starregisseur Robert Dornhelm positiv auf Covid-19 getestet worden und hatte erst kürzlich an dem Event teilgenommen - und dabei u.a. auch Kontakt zu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Angebotene Gratis-Tests sorgen jetzt für Unmut.