CL-Überraschungsmannschaft droht jetzt Ausverkauf

Neue Ära?

Die gestrigen Schlagzeilen in Frankreich sagen schon viel – für Olympique, bei seinem zweiten Halbfinale wie 2010 gegen Bayern out, beginnt nun aber auch eine neue Ära. Denn ohne Champions-League-Titel und als Liga-Siebenter und Cup-Final-Verlierer verfehlte OL erstmals seit 24 Jahren das internationale Geschäft. Was bleibt? „Großer Stolz auf die Jungs. Darauf, wie viel Freude sie der Stadt und den Fans bereitet haben“, dankte Coach Rudi Garcia, den das Anfangs-Abschlusspech wurmte („es fühlt sich ungerecht an“), dem OL-Anhang. Der daheim in Frankreichs Genuss-Metropole bis hin zur Riviera mitfieberte – und sich um den Verbleib der Stützen sorgen muss.