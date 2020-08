Corona-Partys: Stadt Graz plant Aktion scharf

Viele Lokale in Graz halten sich nicht an die Corona-Regeln. Wie sich jetzt herausstellt, hätten die Gästelisten-Partys, die es bereits seit einiger Zeit gibt, gar nicht stattfinden dürfen. Es wird strenge Kontrollen geben. Schon am kommenden Wochenende ist eine Aktion scharf geplant. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen.