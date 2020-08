Bergsteiger vermisst: Familie setzte auf Wahrsager

Hinweise von Wahrsagerinnen

Die Familie des Deutschen wandte sich unterdessen an eine Wahrsagerin. Sie meinte, dass er am Leben sei, und vermutete ihn in einem bestimmten Gebiet. Deshalb brachen rund 40 Einsatzkräfte am Dienstagabend trotz eines heftigen Gewitters abermals auf. Aus Sicherheitsgründen musste die Suche schließlich gegen 22 Uhr abgebrochen werden. Mittwochfrüh starteten - nach Hinweisen einer weiteren Wahrsagerin - abermals Teams: wieder ohne Ergebnis. „Um 9 Uhr beschlossen wir, die Suche vorerst einzustellen“, sagt Poberschnigg.