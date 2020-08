Familie macht Corona-Test in kroatischem Spital

Heimreise aus Kroatien: Eine Familie aus Munderfing in Oberösterreich genießt noch ihren Urlaub in Kroatien, lässt sich vor der Heimreise im Urlaubsland auf das Coronavirus testen und fahrt dafür 40 Minuten zum Krankenhaus in Zadar. Und eine Freundesgruppe aus dem oberösterreichischen Braunau stand am Heimweg weder im Stau noch wurde sie an der Grenze kontrolliert.