Spielfreie Emser als „Sieger“ der Runde

Obwohl der Dornbirner SV bei Röthis in der ersten Halbzeit drückend überlegen war und sich Chancen im Minutentakt erarbeitete, mussten sich die Haselstauder am Ende mit einem 1:1 zufrieden geben - das Remis ging schlussendlich auch in Ordnung, denn die Hausherren legten im zweiten Abschnitt kräftig zu. Andreas Röser brachte die Gäste mit einem seiner Tempoläufe nach gut einer halben Stunde in Führung. Eine knappe Viertelstunde vor Ende traf Sandro Decet nach einem blitzsauberen Angriff der Truppe von Dominik Visintainer und Mario Bolter zum 1:1-Ausgleich und gleichzeitig dem Endstand der Partie.