Spielberg-Horror: MotoGP-Star steht unter Beschuss

Riesiger Schreck für Zarco

„Ich bin okay, habe aber ein paar Abschürfungen am Arm, an der Hüfte und den Beinen“, so Zarco, der sich via Instagram-Video nach dem Rennen zu Wort meldet. „Es war ein riesiger Schreck. Ich habe Morbidelli gesehen und uns beiden tut wirklich leid, was passiert ist. Es war ein Rennunfall, der sich bei solchen Geschwindigkeiten manchmal schwer vermeiden lässt. Gott sei Dank haben unsere Bikes niemanden getroffen. Das war Glück und wir sind erleichtert.“