Öffentlicher Aufruf an Alm- und Restaurantgäste

Die von der Gesundheitsbehörde abgesonderte Person hatte sich am Montag (10. August) zwischen 12.00 und 14.00 Uhr auf der Saigisalm sowie anschließend auf der Potsdamer Hütte aufgehalten, am Dienstag (11. August) zwischen 10.00 und 11.00 Uhr auf der Umbrüggeler Alm bei Innsbruck sowie am Mittwoch (12. August 2020) zwischen 13.30 und 15.00 Uhr beim Kirchenwirt in Absam.