Emma Spitz zeigte allen ihre Spitzenklasse

Eine Gewitterfront war bei den Gösser Open der Spielverderber: Nach dem Abbruch an Tag eins musste auch am zweiten Tag in Maria Lankowitz unterbrochen werden. Doch Jungstar Emma Spitz (NÖ/-7) ließ sich nicht beirren, spielte ihre vier Löcher nach der Pause trocken runter! „Es war nicht so einfach, denn nach dem Abbruch am Donnerstag hab ich meine erste Runde bereits um 7 Uhr begonnen. Außerdem war es mein erstes Turnier mit dem selben Abschlag wie bei den Herren. Mein Ziel hab ich mit dem Cut aber mehr als erfüllt“, strahlte die 19-Jährige.