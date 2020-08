Autsch! Keine Honda-Party ohne den Superstar

Achtmal in den letzten neun Jahren war Honda in der MotoGP das Maß der Dinge und feierte am Saisonende den Weltmeistertitel der Konstrukteure. Doch mit der Verletzung von Heilsbringer Marc Márquez brach über den erfolgsverwöhnten Motorradkonzern aus Tokio (216.000 Mitarbeiter) die sportliche Dunkelheit herein.