„Kampf um jeden Grashalm!“

Als ein Bespiel für die drohende Naturzerstörung durch die Ostspange führt er die paradiesisch-schöne Au der Warmen Fischa an: „Dieses Natura-2000-Biotop müsste für den Bau einer 800 Meter langen und elf Meter hohen Brücke in einer ungemeinen Breite gerodet werden!“ Der Widerstand in der Bevölkerung wächst wegen solcher „Verbrechen an der Umwelt“ immer mehr.