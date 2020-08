Lukaschenko: „Bin am Leben und nicht im Ausland“

Oppositionskandidatin ruft zu friedlichen Protesten auf

Nach Einschätzung von Beobachtern könnte ein flächendeckender Streik in den Betrieben Lukaschenko zu Fall bringen. Seit Tagen kommt es zu Protesten gegen Polizeigewalt und Willkür unter Lukaschenko. Zwei Menschen sind dabei bereits gestorben. In der Nacht auf Freitag hatten die Behörden viele der rund 7000 im Zuge der Proteste festgenommenen Bürger wieder auf freien Fuß gesetzt. Die ins litauische Exil geflohene Oppositionskandidatin Tichanowskaja meldete sich am Freitag mit einer neuen Videobotschaft an das weißrussische Volk. Darin rief sie zu friedlichen Protesten auf. Die 37-Jährige forderte die Bürgermeister auf, am Wochenende Protestveranstaltungen in allen Städten des Landes zu organisieren.