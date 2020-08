Neue archäologische Erkenntnisse in Aguntum

Das Handwerkerviertel war ja bereits in den 1950er und 1960er Jahren ausgegraben worden, was damals kaum dokumentiert wurde. Dies nachzuholen, war nun eine der Aufgaben. Zudem mussten die teils desolaten Mauern restauriert werden. In einem verschütteten Keller entdeckten die Forscher Messer, Schreibstift, Haar- und Nähnadeln aus Bein, eine Schmuckperle aus Knochen, eine erhaltene Amphore und eine ebenso intakte Bronzekleiderfibel. „Die Funde werden in Innsbruck inventarisiert und untersucht, wissenschaftliche Publikationen werden verfasst“, erklärt Michael Tschurtschenthaler, der nach fast 30 Jahren die Grabungsleitung an Martin Auer übergibt.