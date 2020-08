Raab verärgert: „Vereine nur schwer erreichbar“

„Viele haben kein Interesse, auch wenn die Minister laden“

Gemeinsam mit einem Experten-Team will Raab nun einzelne Vereine, die unter Verdacht stehen, extremistisches Gedankengut über soziale Medien und andere Kanäle zu verbreiten, an einen Tisch holen. Das Interesse daran würde sich aber in Grenzen halten, wie Raab erklärt: „Erstens ist es nicht so leicht, diese Vereine zu erreichen. Viele wollen sich auch nicht mit der Gegenseite an einen Tisch setzen, selbst wenn der Innenminister und die Kanzleramtsministerin laden.“