Kundgebung in Wien eskaliert: Polizei-Großeinsatz!

Laut einer Augenzeugin waren bei dem Einsatz in der Fußgängerzone in der Nähe des Viktor-Adler-Markts in Richtung Innenstadt mindestens neun Polizeiautos und ein Hubschrauber im Einsatz. „Polizisten standen auf der Favoritenstraße Rücken an Rücken, damit sie beide Seiten im Blick haben.“ Gegen 23 Uhr beruhigte sich die Lage wieder.