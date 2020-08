Harry und Meghan schwelgen in neuem Heim im Luxus

Das 18.000 Quadratmeter große Luxusanwesen soll aber jeden Dollar wert sein. Neun Schlafzimmer und 16 Badezimmer bieten genügend Platz für Harry, Meghan und ihren Archie. Zudem können die Schauspielerin und ihr Ehemann nun in ihrer eigenen Bibliothek in Büchern schmökern und sich im Spa mit separater Trockensauna und Dampfbad entspannen, nachdem sie sich in ihrem Fitnessraum ausgepowert haben.