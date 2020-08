Charles kaufte Harry und Meghan 9-Millionen-Villa

Seit gut sechs Wochen residieren Prinz Harry und Herzogin Meghan Medienberichten zufolge in der Nachbarschaft von Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Ashton Kutcher und Mila Kunis in der kalifornischen Stadt Santa Barbara, die als Hotspot der Reichen gilt. Zuvor hatten sie einige Monate in der Luxusvilla des Hollywood-Moguls Tyler Perry in Beverly Hills gewohnt, sich aber nun endlich „was Eigenes“ zum „Wurzelnschlagen“ zugelegt. Auch, weil Prinz Harry der protzige Stil von Perrys Mega-Anwesen nicht zugesagt haben soll.