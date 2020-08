Wirbel um Festnahme eines Schülers (8) in den USA

Verstörende Bilder hat ein US-Anwalt vor Kurzem veröffentlicht. Er vertritt die Mutter eines Grundschülers, der im Jahr 2018 von der Polizei verhaftet wurde. Die Aufnahmen, die nun in den USA für viel Wirbel sorgen, zeigen den Polizeieinsatz in der Gerald Adams Elementary School in Key West im US-Bundesstaat Florida. Die Aufnahmen zeigen, wie die Cops den damals Achtjährigen in Handschellen aus einer Grundschule abführen wollen.