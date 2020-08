Zug in Schottland entgleist: Drei Menschen tot

Im Nordosten Schottlands ist am Mittwoch ein Zug entgleist. Dabei wurden laut Angaben der British Transport Police drei Menschen - darunter auch der Lokführer - getötet und sechs weitere verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Stonehaven südlich von Aberdeen, wie die Verkehrspolizei auf Twitter mitteilte. In der Region gibt es derzeit heftige Überschwemmungen.