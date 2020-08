Messezentrum spart mit neuen Leuchten Energie

Die veranstaltungsfreie Zeit wird im Messezentrum Salzburg jedes Jahr für Instandhaltungsarbeiten genutzt. Im heurigen Sommer fand wie geplant der Austausch alter Leuchtmittel in den Hallen 4 und 10 statt, was einer Gesamtfläche von über 16.000 m² entspricht. „Bei den Instandhaltungsprojekten ist Energieeffizienz das A und O“, betont Geschäftsführer Alexander Kribus. „Und gerade die Leuchtmittel sind ein echter Hebel, was den Energieverbrauch betrifft. Allein in Halle 10 wurden heuer 1000 Leuchten neu bestückt. Dank einer umsichtigen Wahl der Leuchtmittel können wir mehr als die Hälfte der Energiekosten einsparen.“

Auch der CO2 Ausstoß sinkt dank zeitgemäßer LED Leuchtmittel um rund die Hälfte. Ebenfalls reduziert wird durch die LED-Module der Wartungsaufwand.