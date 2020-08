Corona-Pandemie ließ Mietpreise in Spanien sinken

Laut einer Studie haben der Corona-Lockdown und das damit einhergehend verstärkt eingesetzte Home-Office in Spanien zu einer Verschiebung der Wohnungsnachfrage geführt. In den Großstädten fallen nun die Mietpreise. Zwischen Juni und Juli gaben sie in Madrid um durchschnittlich 1,7 Prozent und in Barcelona sogar um 2,5 Prozent nach.