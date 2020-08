Aus dem Koma erwacht! Entwarnung nach Horror-Crash

Entschuldigung von Groenewegen

Groenewegen, der am Schlüsselbein operiert wurde, muss sich einem Disziplinarverfahren stellen. Am Freitag entschuldigte er sich bei Jakobsen. „Ich finde es fürchterlich, was passiert ist. Ich kann keine Worte dafür finden, wie sehr es mir für Fabio und die anderen Involvierten leidtut“, so Groenewegen in einer Mitteilung seines Jumbo-Teams. „Alles was jetzt zählt, ist Fabios Gesundheit. Ich denke die ganze Zeit an ihn.“