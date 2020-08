Pinkafeld-Trainer: „Ziemlich alles an Emotionen“

Am Dienstag um 18.30 Uhr startete Maximilian Senft seine erste Trainingseinheit als Coach bei Fußball-Burgenlandligist Pinkafeld. „Alles wie geplant“, konnte der 31-Jährige danach vermelden. Nach einem Jahr, das Senft wohl immer in Erinnerung bleiben wird. „Da war ziemlich alles an Emotionen dabei, was es gibt.“