„Klimawandel könnte tödlicher als Covid-19 werden“

„Mir ist klar, dass es schwer ist, im Moment an Probleme wie den Klimawandel zu denken. Wenn eine Katastrophe zuschlägt, liegt es in der menschlichen Natur, sich zunächst um unsere unmittelbarsten Bedürfnisse zu kümmern, besonders bei einer so schlimmen Katastrophe wie Covid-19“, so Gates. Doch trotz Covid-19 brauche es schon heute Anstrengungen, die Erderwärmung in den Griff zu kriegen. Sonst drohe in einigen Jahrzehnten ein Szenario, das sogar noch gefährlicher als die Pandemie heute sei.