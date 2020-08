Überschwemmungen in Graz und der Oststeiermark

Zirkus „weggeschwemmt“

Keine Verschnaufpause auch für die Feuerwehrleute in Graz-Umgebung: Am Montag stand man in Gratwein-Straßengel, Frohnleiten, Peggau und Gratkorn bis spät in die Nacht im Unwettereinsatz - und am Dienstagnachmittag ging es wieder los. Besonders schlimm ist es diesmal im Süden des Bezirks, speziell im Raum Seiersberg.