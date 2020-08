„Luftkampf“ um England - der LASK gibt klein bei!

Was auch alles bedeutet: LASK verlässt Manchester am Donnerstag per Charterflug wieder, während Real am selben Tag einfliegt. Zufall dabei: Die Abflugs- und Ankunftszeiten der Klubs waren mit 13 Uhr ident. Was normal kein Problem wäre - nicht jedoch im von Corona erneut schwer gebeutelten Manchester. „Der Flughafen bestand darauf, dass ein Klub seinen Slot verlegt“, erzählt Benny Wagner, der Travel-Manager des LASK, über den „Luftkampf“ um England, bei dem der LASK den „Königlichen“ den Vortritt lässt.