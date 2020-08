Das mysteriöse Sterben der Kastanienbäume

Die Kastanienbäume am Grundstück von Christoph Ferch in der Arenbergstraße sind teilweise mehr als 100 Jahr alt – einige werden die kommenden Monate nicht überleben. „Ein Baum ist bereits tot, ein zweiter am Absterben. Andere haben sichtbare Schäden“, sagt Ferch. Laut dem Kulturmanager und Gemeinderat hängt das Absterben seiner Bäume zumindest zeitlich mit dem Start der umstrittenen Bauarbeiten am Rehrlplatz zusammen. „Seither geht es den Bäumen schlecht.“